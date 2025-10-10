Три компании Подмосковья стали экспортерами года

Победителями федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года» стали три компании из Московской области, которые одержали победу в четырех номинациях. Торжественная церемония награждения лучших экспортеров сраны состоится 21 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область традиционно является одним из лидеров по количеству заявок на участие в премии „Экспортер года“. В этом году от региона была подана 81 заявка, в результате мы получили победы в четырех номинациях. У Подмосковья в главной экспортной премии страны два первых места, одно второе и одно третье», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, первое место в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия» среди МСП заняла компания «Соломон-трейд» из г. о. Одинцово. Компания также получила второе место в номинации «Прорыв года».

В категории «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного бизнеса первое место получила «ТК „Мираторг“ из г. о. Домодедово.

Еще один победитель из Подмосковья — предприятие «Автофемели» из г. о. Щелково. Компания взяла третье место в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Содействие региональным компаниям в развитии экспорта оказывает Фонд поддержки ВЭД Московской области. В 2024 году Фонд организовал 19 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие 133 предприятия региона. Благодаря данной услуге было заключено более 80 экспортных контрактов.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.