Третий хакатон Tender Hack завершился в Перми

В течение трех дней участники мероприятия работали над развитием функционала чат-бота для формирования дополнительного соглашения на портале поставщиков.

«С 13 по 15 сентября мы провели третий хакатон серии Tender Hack в 2024 году. Его темой стало развитие чат-бота. Такой функционал поможет заказчикам, работающим на Портале поставщиков, сформировать дополнительное соглашение без ошибок и сократить время на подготовку документов. Пилотным регионом, где планируется внедрение данного решения, станет Пермский край, а впоследствии этот инструмент будет доступен для всех субъектов РФ», — прокомментировал Пуртов.

Для того чтобы участникам было проще ориентироваться в системе закупок, на хакатоне были проведены тематические мастер-классы, консультации экспертов Портала поставщиков и департамента города Москвы по конкурентной политике, а также департамента информационных технологий города Москвы и единой электронной торговой площадки «Росэлторг».

Всего в соревновании приняли участие более 80 разработчиков из шести регионов России, которые были объединены в 22 команды. Победителем турнира стала команда «Счастье не за горами» из Перми.