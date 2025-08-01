Треть представителей поколения Z предпочитает доставку покупкам в магазинах

Исследование сервиса «Пакет» от Х5 показало, что треть представителей поколения Z в России выразила желание отказаться от походов в магазины и полностью перейти на доставку товаров, сообщает RT .

Согласно результатам опроса, 30% зумеров заявили, что хотели бы навсегда отказаться от посещения магазинов и пользоваться только доставкой. В то же время 70% респондентов отметили, что предпочитают самостоятельно собирать продуктовую корзину.

Исследование также показало, что треть представителей поколения Z (27%) заказывают еду онлайн два-три раза в неделю, а более половины (55%) пользуются доставкой несколько раз в месяц. Девушки чаще выбирают этот формат: 80% из них заказывают доставку, что в 2,5 раза превышает показатель среди мужчин (33%).

Аналитики отметили, что 90% опрошенных стали заказывать еду на дом значительно чаще, чем несколько лет назад. В онлайн-корзине половины покупателей чаще всего оказывается готовая еда, которая опережает по популярности продукты ежедневного использования. Готовую еду заказывают 30% зумеров, а 20% пользуются услугами курьеров для доставки тяжелых товаров.

Главным фактором при выборе доставки для большинства представителей поколения Z остается скорость. Для 20% важно, что не нужно самостоятельно идти в магазин. Еще 10% обращают внимание на наличие скидок и акций, а столько же — на возможность получить кешбэк за онлайн-покупки.

В исследовании приняли участие 1 тыс. человек из всех регионов России.