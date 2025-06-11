Трейдер УК «Альфа-Капитал» спрогнозировал курс рубля к валютам на праздники
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Сегодня, 11 июня, российский рынок выглядит спокойным и уравновешенным. Вечером будут опубликованы свежие данные по инфляции, на которые межбанк может отреагировать в контексте изменения курса рубля к валютам, сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.
«Сейчас российский рынок выглядит спокойным и уравновешенным. Ничего не происходит: геополитический фактор сглажен, налоговый период еще не развернулся в полную силу, а впереди российских инвесторов ждут четыре выходных дня», — сказал он.
Сегодня в 19:00 мск будут опубликованы свежие данные по инфляции в России, межбанк может на них отреагировать, добавил эксперт.
«Доллар США продержится в рамках 78-80 рублей, евро — 89-91 рубля, юань — около 10,93 рубля», — спрогнозировал Силаев.