Трейдер УК «Альфа-Капитал» спрогнозировал курс рубля к валютам на праздники

Прогноз по валюте: евро — не выше 91 рубля, доллар — в рамках 80 рублей

Сегодня, 11 июня, российский рынок выглядит спокойным и уравновешенным. Вечером будут опубликованы свежие данные по инфляции, на которые межбанк может отреагировать в контексте изменения курса рубля к валютам, сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

«Сейчас российский рынок выглядит спокойным и уравновешенным. Ничего не происходит: геополитический фактор сглажен, налоговый период еще не развернулся в полную силу, а впереди российских инвесторов ждут четыре выходных дня», — сказал он.

Сегодня в 19:00 мск будут опубликованы свежие данные по инфляции в России, межбанк может на них отреагировать, добавил эксперт.

«Доллар США продержится в рамках 78-80 рублей, евро — 89-91 рубля, юань — около 10,93 рубля», — спрогнозировал Силаев.