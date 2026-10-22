Транспортный налог вырастет: цена на машину в 150 л. с. повысится на 40%

Совет Федерации предложил правительству рассмотреть индексацию транспортного налога. Повышение можно считать весьма вероятным — регионы могут пересмотреть ставки на 10–20% уже в 2027 году, сообщили РИАМО эксперты.

Совет Федерации рекомендовал правительству России рассмотреть возможность индексации транспортного налога. Об этом говорится в рекомендациях верхней палаты парламента по итогам слушаний по бюджету.

Повышение транспортного налога в ближайшие годы вполне возможно, считает к. э. н., доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко. По ее словам, региональные бюджеты заинтересованы в дополнительных поступлениях, а действующий механизм налогообложения позволяет пересматривать ставки без изменения федеральной шкалы.

Статья 361 НК РФ предусматривает пять базовых ставок для легковых автомобилей: 2,5 рубля за лошадиную силу при мощности до 100 л. с., 3,5 рубля — до 150, 5 рублей — до 200, 7,5 рубля — до 250 и 15 рублей — свыше 250 л. с., напомнила эксперт. Региональные власти могут увеличивать их в десять раз.

Для автомобиля мощностью 150 л. с. повышение региональной ставки с 25 до 30 рублей увеличит ежегодный платеж с 3750 до 4500 рублей, привела расчет Мощенко. При ставке 35 рублей собственник заплатит уже 5250 рублей, или на 40% больше первоначальной суммы.

В 2027 году отдельные субъекты РФ могут пересмотреть ставки на 10–20%, отметил эксперт. Однако конкретные размеры повышения будут зависеть от состояния региональных бюджетов и принятых законов.

Транспортный налог — региональный, и субъекты уже повышают его самостоятельно, отметил ведущий преподаватель магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Никита Лысенок. На 2026 год ставки подняли Москва, Подмосковье, Красноярский край и еще несколько регионов.

Рекомендация Совета Федерации об индексации, по его мнению, скорее касается базовых ставок в Налоговом кодексе, от которых отталкиваются регионы. Бюджеты регионов испытывают нехватку денег, поэтому повышение вероятно, но не резкое, пояснил эксперт.

Если индексацию примут, разумно ждать ее в пределах инфляции — на 7–10%, считает Лысенок. Для автомобиля мощностью 150 лошадиных сил налог в несколько тысяч рублей в год вырастет на несколько сотен рублей. Сильнее почувствуют владельцы мощных и дорогих машин: ставки для них выше, а для автомобилей дороже 10 млн рублей действует повышающий коэффициент. Произойти это может не раньше налогового периода 2027 года, а платить по новым ставкам придется только в 2028 году.

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