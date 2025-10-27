Трансформация рынка красоты: бьюти-мастера выбирают коворкинги

Бьюти-рынок в России переходит на коворкинги в 2025 году

В 2025 году российский бьюти-рынок проходит через трансформацию. Все больше мастеров выбирают для работы коворкинги вместо традиционных салонов, сообщили РИАМО в пресс-службе платформ «Авито Услуги» и «Авито Бизнес».

В коворкингах мастера разных направлений также работают под одной крышей, используя готовую инфраструктуру.

Спрос на аренду рабочего места в 2025 году вырос на 7%. Самый большой интерес наблюдался у универсальных помещений, которые подходят для специалистов разных направлений — от мастеров маникюра до визажистов. Спрос на данный формат повысился на 26%.

При этом чаще других рабочие кабинеты искали массажисты — плюс 23%. Парикмахеры и косметологи интересовались арендой на 19% чаще. Интерес мастеров маникюра и педикюра увеличился на 14%, а бровистов и визажистов — на 10%.

В коворкингах арендаторы оплачивают только время использования. Помещения под сдачу оснащены необходимым оборудованием и коммуникациями, что позволяет специалистам начинать работу без допвложений.

94% пользователей, которые искали бизнес в сфере красоты, интересовались его покупкой. Средняя цена в этом году была 1 млн рублей. Еще 5% планировали снять бизнес в аренду, а 1% — искал партнера. 91% предложений по бьюти-индустрии приходится на объявления о продаже бизнеса. 7% занимают предложения о сдаче в аренду и 2% — о партнерстве.

Оборудование

Еще в этом году аналитики выявили рост спроса на косметологические аппараты. Спрос на аппараты плазменного омоложения повысился на 48% (средняя цена — 75 тыс. рублей), на аппараты для RF-лифтинга — на 13% (примерно 63 тыс. рублей). Кроме того, на 13% увеличился интерес к аппаратам для физиотерапии (около 64 тыс. рублей), на 7% — к аппаратам для мезотерапии и биоревитализации (в районе 22 тыс. рублей).

Отмечается и спрос на профоборудование для коррекции фигуры. На 77% увеличился интерес к эндосфере — массажный аппарат для улучшения контуров тела. Его средняя цена — 210 тыс. рублей. Еще на 34% повысился спрос на аппараты для вибромассажа — примерно по 42 тыс. рублей за штуку.

Больше стали интересоваться машинками и аксессуарами для тату и перманентного макияжа (на 63%), их средняя стоимость — 11 тыс. рублей. На 58% чаще интересовались соляриями, их приобретали за 160 тыс. рублей.

Мастера еще часто интересовались креслами-реклайнерами, нужными для удобства клиентов на бьюти-процедурах. Их средняя цена — 31 тыс. рублей (спрос увеличился на 52%). И на 13% вырос интерес специалистов к оборудованию для электроэпиляции, которое в среднем обходилось в 45 тыс. рублей.

