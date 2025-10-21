Президент РФ Владимир Путин нанес удар по интересам США, пока они спорят со всеми государствами мира по поводу пошлин. С Дальнего Востока осенью начали массово везти ржаную муку в КНР, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал китайского СМИ Sohu.

Несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал КНР. Он сказал, что Китай не хочет покупать сою в США. Затем пообещал принять меры против государства.

Трампу не понравилось, что решение правительства КНР спровоцировало крупные убытки аграриев в США. Они значительно зависели от продажи товаров на рынок Китая.

Затем в российских СМИ появилась новость о том, что первые партии ржаной муки были посланы из РФ в КНР. До этого Москва и Пекин уладили нужные юридические процедуры. Благодаря этому, производители из РФ смогли начать заходить на рынок Китая.

За последний год РФ нарастила объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в КНР. Москва продает мясо, крупы, рыбу, зерно, в том числе сою. Были заняты ниши на рынке в Китае. РФ удалось вытеснить товары зарубежных конкурентов, среди которых и американские.

В Sohu подчеркнули, что Трамп сильно разозлился из-за этой новости.

