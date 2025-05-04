Американский президент Дональд Трамп допустил, что те таможенные пошлины, что он ввел на продукцию ряда стран, возможно, будут введены на постоянной основе. При этом он признал, что «очень жестко» вел себя с Китаем, но и это дало результат — теперь Пекин хочет достичь соглашения с Вашингтоном, пишет ТАСС .

Трамп допустил ввод таможенных пошлин на постоянной основе после того, как его спросили, временная ли это мера или нет.

«Нет, я бы не стал этого делать (отменять пошлины — ред.), потому что, если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить (производство — ред.) в Соединенных Штатах?» — задался вопросом президент США.

Американский лидер признал, что жесткие меры предпринял в отношении Китая, но это позволило США сохранить триллионы долларов, а Китай подтолкнул к тому, чтобы начать говорить о сделке с Вашингтоном.

Начиная со 2 апреля 2025 года, Трамп ввел таможенные пошлины на импорт из 185 стран и территорий. Россия в этот список не попала, а вот пошлины для КНР поднялись выше всех — до 125%. Китай быстро отреагировал на повышение пошлин ответной мерой, и США следом еще раз повысили пошлины. В итоге на импорт из Китая пошлины равны 145%, а на импорт для США — до 125%.