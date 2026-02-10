Торговые проекты Подмосковья примут участие в федеральном конкурсе

С 16 февраля представители торговой сферы Подмосковья могут подать заявки на участие в IX конкурсе «Торговля России», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Конкурс «Торговля России» проводится Минпромторгом России при поддержке отраслевых ассоциаций. В этом году участникам доступны 12 номинаций, включая лучший магазин, торговую улицу, ярмарки, розничные рынки, объекты нестационарной и мобильной торговли, придорожный сервис и фирменные сети местных производителей.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что конкурс дает возможность продемонстрировать успешные практики и современные решения в торговле, которые уже внедрены в регионе.

Заявки принимаются до 27 марта на официальном сайте конкурса. Итоги объявят 30 апреля, а церемония награждения пройдет на XII международном форуме «Неделя Российского Ритейла» с 22 по 25 июня. Форум традиционно собирает более 8 тысяч участников и служит площадкой для обмена опытом и презентации лучших региональных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.