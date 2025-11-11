Торгово-промышленная палата Подмосковья подтвердила качество медицинских игл

Продукция компании «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» («НТМ») из Сергиево-Посадского округа прошла независимую экспертизу торгово-промышленной палаты Московской области (ТПП МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Экспертиза ТПП МО подтвердила, что медицинские иглы однократного применения под торговой маркой «Комар» соответствуют критериям Минпромторга России. Компания «НТМ» получила соответствующий акт. После рассмотрения экспертной комиссией министерства данная продукция будет внесена в Единый реестр российской промышленной продукции.

Результаты экспертизы позволят предприятию расширить участие в государственных и региональных программах промышленного развития и способствуют развитию кооперации в рамках промышленного кластера Московской области.

Компания «НТМ» представляет собой современное промышленное предприятие, специализирующееся на производстве изделий из ферритов, специальной керамики, метрического крепежа и медицинских игл однократного применения.

На предприятии организован выпуск игл разного диаметра и размера для внутримышечного или подкожного введения. Производственный поток включает нарезку канюль, отливку пластикового колпачка и основания, заточку, сборку, упаковку и стерилизацию. Мощности компании позволяют выпускать до 1,4 млн изделий в сутки.

Благодаря высокой прочности инъекционных игл они не ломаются и выдерживают большие механические нагрузки. Тройная заточка игл обеспечивает атравматическое введение. Благодаря универсальному креплению иглы подходят под любой шприц.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.