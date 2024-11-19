Торги на срочном рынке Мосбиржи приостановлены
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, это произошло в 16:18 по Москве, сообщается на сайте торговой площадки.
Биржа дополнительно проинформирует о времени возобновления торгов.
Что послужило причиной произошедшего – неизвестно. При этом уточняется, что в системе торгов на срочном рынке можно снять заявки.
Биржа дополнительно проинформирует о времени возобновления торгов.
В обращении на срочном рынке Московской биржи находятся производные финансовые инструменты, например, фьючерсы и опционы.