Торги на срочном рынке Мосбиржи приостановлены

сегодня в 16:30

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, это произошло в 16:18 по Москве, сообщается на сайте торговой площадки.

Биржа дополнительно проинформирует о времени возобновления торгов.

Что послужило причиной произошедшего – неизвестно. При этом уточняется, что в системе торгов на срочном рынке можно снять заявки.

Биржа дополнительно проинформирует о времени возобновления торгов.

В обращении на срочном рынке Московской биржи находятся производные финансовые инструменты, например, фьючерсы и опционы.