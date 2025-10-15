Топливный кризис: эксперт объяснил ситуацию с АИ-92 на АЗС Новосибирска

Руководитель представительства Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков заявил, что исчезновение бензина марок АИ-92 и АИ-95 с автозаправок в Новосибирске связано с общим топливным кризисом, сообщает Om1 Новосибирск .

«92-й стал пропадать в первую очередь с маленьких заправок. Мелкие игроки пострадали первыми. У них как раз нет 92-го бензина. У некоторых уже пропал 95-й. Но, в целом, 92-й найти в городе не проблема. На тот же „Газпромнефть“ заехал и заправился. Но другой вопрос — как долго АИ-92 будет оставаться на АЗС „Газпромнефть“?» — сказал эксперт.

По его словам, в настоящий момент обстановка стабильна, и масштабных волнений в связи с временным дефицитом 92-го бензина пока нет. Тем не менее, по мнению аналитика, это может измениться, если бензин этой марки станет недоступен в крупных автозаправочных сетях.

Специалист пояснил, что временное отсутствие марки в Новосибирске вызвано недостаточной производительностью нефтеперерабатывающих предприятий. Он не исключает дальнейшего роста цен на бензин, который будет определяться состоянием внутреннего нефтяного рынка и балансом между потребностями и доступными ресурсами.

