Топилин: около 15–20% табачной продукции в РФ может оказаться нелегальной

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин сообщил, что, по оценке ведомства, до 20% сигарет в России может оказаться нелегальным товаром. Он считает важным регулирование этого рынка.

Топилин подчеркнул, что в законе не была прописана мера ответственности, поэтому отзывать лицензии у тех, кто нарушает правила ввода маркировки и систему «Честный знак», не представлялось возможным.

«Сейчас с 1 сентября контролирующий орган Ростабак будет проверять эти истории, чтобы блокировать нелегальный продукт. Здесь есть чем позаниматься. По нашим данным, 15–20% рынка — скорее всего это нелегальный продукт», — сказал Топилин.

Он отметил, что для комитета Госдумы по экономической политике это важная тема, так они нацелены на создание конкурентных условий для честных производителей.