Только МФО: эксперт рассказал, стоит ли ждать в РФ кредитов под 300% годовых

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович заявил, что российские банки в 2025 году вряд ли начнут выдавать кредиты под 300% годовых: такой опасности нет, однако в сфере микрофинансовых организаций такая практика уже является реальностью, сообщает Газета.ru .

«Такие условия редко применимы к традиционным банковским продуктам, где ставки значительно ниже. Ставки выше 292% годовых могут появляться у банков, но в исключительных случаях — например, в продуктах с высоким уровнем риска», — сказал Калманович.

По его словам, речь идет о кредитных картах и потребительских кредитах без обеспечения, это касается только заемщиков с плохой кредитной историей.

Дело в том, что сегмент традиционных потребительских займов традиционно отличается высокой конкуренцией и высокой чувствительностью к ставкам, также отметил аналитик. Несмотря на формальное разрешение Центробанка, российские банки крайне щепетильно относятся к своей репутации.

25 декабря ЦБ РФ официально разрешил выдавать кредиты по ставке выше 292% годовых. Разрешение работает для кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, МФО и непосредственно государственных и частных банков.