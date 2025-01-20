Точек торговых противоречий у США и РФ практически нет – политолог

Точек, где противоречия у США и РФ действительно острые или неразрешимые, либо очень мало, либо они практически отсутствуют, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«На входе в переговорный процесс и у России, и у США позиции не самые сильные. Но, с другой стороны, круг проблем Соединенных Штатов и круг российских проблем сильно отличаются. Точек, где наши противоречия действительно острые или неразрешимые, либо очень мало, либо они практически отсутствуют», – сказал Сипров.

Он добавил, что Европа и Украина станут предметом торга, так же как и вопросы, связанные с Китаем, а также ближневосточная проблематика и другие аспекты. Мы будем предлагать друг другу в качестве разменных монет те сферы и сегменты глобальных отношений, где интересы сторон не конфликтуют.

«Если переговорный процесс пойдет по такому сценарию, то велика вероятность, что мы с американцами сможем договориться и выйти на более конструктивную и позитивную динамику развития отношений. Вполне возможно, что Европа станет одним из ключевых предметов торга. Это касается, в первую очередь, ситуации на рынке углеводородов для европейских стран. Есть вероятность, что Дональд Трамп предложит России, как минимум, вернуть свои позиции на этом рынке, но, разумеется, в обмен на что-то важное и ценное для США», – предположил политолог.

Сипров не исключил, что нормализация отношений с Россией будет использоваться Трампом в качестве инструмента давления на определенные группы в европейских элитах. Однако текущая ситуация для этих элитных групп уже неблагоприятная. Понадобится ли Трампу дополнительно пугать их Россией, или они сами начнут действовать, это покажет время.

«Многое здесь зависит от того, как быстро будут происходить процессы трансформации элит в самих США. Напомню, европейские элиты в значительной степени связаны с американскими глобалистами, которые недавно потерпели сокрушительное поражение. Поэтому, возможно, Трампу даже не придется пугать условный Брюссель «злыми русскими», они сами разбегутся», – заключил эксперт.