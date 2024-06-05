Тинькофф банк сменил название на Т-Банк. Сейчас все продукты и сервисы работают штатно, клиенты могут пользоваться приложением, личным кабинетом и картами, специально перевыпускать их не нужно, сообщает пресс-служба банка.

Упрощение имени банка стало логичным шагом как для сотрудников, так и для клиентов. Название Т-банк уже давно ввели в обиход внутри компании.

Названия продуктов, дизайн карт, внешний вид банкоматов компания будет обновлять постепенно, поэтому клиенты могут пока встречать старое название.

Компания не ставит перед собой задачу поменять все за день и ставит в приоритет безопасность, устойчивость систем и надежный клиентский сервис.