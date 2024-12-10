The Spirits Business: «пузырь бурбона» лопнул в США

Американские эксперты сообщили о лопнувшем «пузыре бурбона» из-за того, что производство этого вида алкоголя росло, а вот закупки резко сократились, пишет РБК со ссылкой на The Spirits Business.

Индустрия бурбона столкнулась с перенасыщением рынка доступного алкоголя. Это заставило крупных игроков пересмотреть свои стратегии. Показательным примером стала компания MGP Ingredients, которая долгое время была ключевым оптовым поставщиком виски для начинающих брендов. В период расцвета отрасли многие новые производители стремились ускорить свой выход на рынок, закупая продукцию у промышленных винокурен, включая MGP. Но ситуация изменилась настолько, что к 2025 году компания планирует кардинально сменить курс, сделав приоритетом развитие собственных брендов спиртных напитков.

В условиях насыщенного рынка некоторые производители рассматривают специализированное производство как путь к успеху. В современном производстве виски ключевым аспектом является создание уникального характера напитка — такого мнения придерживаются начинающие бренды и компании категории NDP.

Один из таких производителей — Old Elk Distillery, во главе с генеральным директором Луисом Гонсалесом, — делает акцент на разработке оригинальных вкусовых профилей. Несмотря на отсутствие собственных мощностей для дистилляции, компания создает эксклюзивные рецептуры сусла и выстраивает контрактные отношения с крупными производителями, в частности с MGP, что позволяет воплощать их фирменное видение в готовом продукте.

«Множество компаний приняли вполне обоснованные для них решения удвоить или утроить производство, но все сделали это одновременно, что в итоге привело к появлению на рынке огромного количества виски», — рассказал соучредитель Lost Lantern Адам Полонски.

В итоге расширение производства бурбона привело сначала к скачку спроса на него, который в итоге сошел на нет, и своеобразный «бурбонный пузырь» лопнул. По мнению бывшего мастер-дистиллятора Garrard County Distilling Лизы Ропера Викера, «пузырь бурбона» не лопнул, а сдувается. Она надеется, что за хорошим виски все-таки последуют и хорошие деньги.