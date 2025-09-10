Текущая ключевая ставка ЦБ может сохраниться: два сценария развития событий

Аналитик Матанцев: проценты по вкладам будут полностью зависеть от решения ЦБ

Предстоящее заседание совета директоров Банка России 12 сентября является главным событием, которое задаст тон всему финансовому рынку на ближайшие месяцы. Процентные ставки по вкладам будут полностью зависеть от решения регулятора по ключевой ставке, сообщил РИАМО бизнес-аналитик банка Хлынов Александр Матанцев.

«Текущий консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 1-2 процентных пункта с текущего уровня в 18%. Однако мы считаем, что строить окончательные прогнозы по ставкам для вкладчиков до этого решения — преждевременно», — говорит эксперт.

По его мнению, существует два вероятных сценария развития событий по ключевой ставке.

Базовый сценарий предполагает снижение ставки. Если ЦБ примет ожидаемое рынком решение о снижении, то коммерческие банки, безусловно, быстро снизят ставки по депозитам. Следующее заседание ЦБ в октябре может еще усилить и ускорить эту нисходящую динамику, отмечает Матанцев.

Альтернативный сценарий предполагает, что ключевая ставка сохранится.

«Мы не можем исключать и консервативный подход со стороны регулятора. Если ключевая ставка останется на прежнем уровне, то и ставки по вкладам существенно не изменятся», — комментирует аналитик.