Технопарк в Сергиевом Посаде признали эффективной промплощадкой по итогам 2024 года

Из 69 индустриальных парков Подмосковья технопарк «Индустриальный парк М-8» стал лучшей муниципальной промышленной площадкой, получившей знак качества по результатам оценки министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «М-8» вошла в топ пять индустриальных парков региона, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

Среди победителей, получивших награду, «Индустриальный парк М-8» стал единственной промышленной площадкой, управляющей компанией которой является администрация муниципалитета.

«Индустриальный парк М-8» появился на месте одного из крупнейших в Советском Союзе производств — Загорской птицефабрики, которая обанкротилась в 2015 году. Сейчас площадка условно разделена на три части: в «М-8 Центр» представлена средняя промышленность, в «М-8 Юг» — тяжелая, а на территории «М-8 Север» развивается пищевая отрасль.

Муниципальный «Индустриальный парк М-8» в Сергиево-Посадском городском округе — это инвестиционная площадка для развития бизнеса любого направления, где предприятия будут обеспечены необходимыми ресурсами для стабильной работы.

В рамках программы «Земля за 1 рубль» заключено 16 договоров с резидентами компаний, которые реализуют свою деятельность на территории технопарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.