Tefal пытается остановить параллельный импорт в РФ, но иски отклоняются в судах

Французская компания Tefal регулярно требует в суде признать незаконной продажу ее товаров, завезенных в РФ через параллельный импорт, сообщает Baza .

С июля 2022 года по сентябрь 2025 года компания подала 25 исков о защите товарного знака Tefal. Они были отклонены из-за процессуальных ошибок или слабой доказательной базы.

Один из последних исков Tefal подала к ЗАО «Олди Лтд». Компания потребовала взыскать с российской фирмы 270 тыс. рублей как компенсацию за незаконное использование товарного знака. Но арбитражные суды трех инстанций в РФ признали, что ЗАО не нарушало прав французского производителя, так как продавало потребителям оригинальную продукцию бренда на маркетплейсе.

Большое число отказов в рассмотрении дел возникает, потому что судебный представитель Tefal не совсем корректно отбирает нарушителей на досудебной претензионной стадии. После этого нарушитель подтверждает в суде исчерпание права документально, пояснил эксперт по защите брендов, интеллектуальной собственности и технологий компании KIP LEGALTECH Влад Мозгалев.

Как рассказали юристы, размещение продукции Tefal для продажи в Сети не считается нарушением, если не доказано, что товар контрафактный.

