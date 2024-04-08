Тавровский: санкции Японии стали открытием второго фронта холодной войны на Востоке

Япония объявила о введении новых санкций против РФ, ограничив импорт определенных товаров. Востоковед и преподаватель Университета Дружбы народов Юрий Тавровский считает, что такие действия Токио являются продолжением их враждебной политики в отношении Москвы, сообщает RuNews24 .

Эксперт отметил, что интерес Японии к сотрудничеству с Россией в области энергоресурсов снижается, и эти ограничения подтверждают сложившийся тренд. По словам эксперта, Япония рассматривает свою политику в отношении России как долгосрочную стратегию. Список подсанкционного оборудования указывает на желание Токио сдержать развитие росссийской стороны на Востоке в экономическом сотрудничестве. Тавровский считает, что Япония осознанно разрывает связи с Россией на долгие годы.

«То, что происходит сегодня, нельзя назвать ничем иным, кроме как открытием второго фронта холодной войны на востоке», — отметил Тавровский.

В список оборудования, оказавшегося под санкциями, входят различные типы судов, включая крановые, пожарные, спортивные суда и яхты, а также строительные и горнодобывающие платформы. Ограничения начнут действовать с 17 апреля 2024 года.

Кроме того, Япония запретит импорт непромышленных российских алмазов, а также все виды ископаемых углеводородов и продуктов из них, а также цветных «стратегических» металлов — вольфрама, молибдена, кобальта, циркония и других. В «запретный» список попали даже фото- и измерительная аппаратура японского производства.