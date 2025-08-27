ТАСС: слухи о подготовке к продаже частному лицу корпорации «Энергия» — фейк
Фото - © Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»/РИА Новости
Источники в российской космической отрасли полностью опровергли информацию о возможной продаже РКК «Энергия», которая входит в состав «Роскосмоса», в частные руки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ситуацией.
В Сети и СМИ распространилась информация, что якобы в ближайшем будущем компания «Энергия» перейдет в частные руки. На самом деле эти сообщения не соответствуют действительности.
Представители ракетно-космической отрасли заявили, что утверждения о подготовке к продаже одного из ключевых предприятий «Роскосмоса» являются абсолютным фейком.
«Эти заявления являются совершенным и категорическим вымыслом», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в июле РКК «Энергия» возглавил новый генеральный директор Игорь Мальцев. Корпорация входит в «Роскосмос».