сегодня в 19:23

ТАСС: слухи о подготовке к продаже частному лицу корпорации «Энергия» — фейк

Источники в российской космической отрасли полностью опровергли информацию о возможной продаже РКК «Энергия», которая входит в состав «Роскосмоса», в частные руки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инсайдеров, знакомых с ситуацией.

В Сети и СМИ распространилась информация, что якобы в ближайшем будущем компания «Энергия» перейдет в частные руки. На самом деле эти сообщения не соответствуют действительности.

Представители ракетно-космической отрасли заявили, что утверждения о подготовке к продаже одного из ключевых предприятий «Роскосмоса» являются абсолютным фейком.

«Эти заявления являются совершенным и категорическим вымыслом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июле РКК «Энергия» возглавил новый генеральный директор Игорь Мальцев. Корпорация входит в «Роскосмос».