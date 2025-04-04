Тарифы США окажут минимальное воздействие на экономики стран-участниц ЕАЭС

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) представили аналитический обзор, в котором сказано, что США ведут протекционистскую политику. Минимальный тариф на импорт для многих стран отныне составляет 10%, а для некоторых государств он намного больше.

Например, для КНР общий тариф будет 54%, для Казахстана — 27%, для Армении, Киргизии и Таджикистана — 10%.

При этом пошлины не затрагивают Россию и Белоруссию. Это связано с тем, что США практически не торгуют с данными странами.

При этом в ЕАБР все же видят некие косвенные последствия, которые связаны с введением пошлин. Из-за ослабленной мировой экономики может упасть спрос на сырьевые товары, что негативно отразится на странах-экспортерах таких ресурсов. Приведут тарифы и к волатильности цен на нефть.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Кыргызстан.

Ранее в Кремле объяснили, почему Трамп не ввел пошлины против РФ. Это связано с тем, что Вашингтон и Москва практически не торгуют друг с другом.