Таможенные пошлины проиндексируют в начале 2025 года

С 1 января 2025 года в законную силу вступит постановление об индексации таможенных пошлин. Соответствующий документ уже подписали в российском правительстве, сообщается на официальном сайте Минфина РФ .

Ставки на таможенный сбор определяются в том числе категорией товаров и лиц, которые их перемещают. Также устанавливаются особенности применения ставок к товарам радиоэлектроники.

С 2019 года таможенные сборы оставались неизменными, поэтому при расчете новых тарифов был принят во внимание совокупный рост цен за прошедшее пятилетие. Бизнес-сообщество активно участвовало в обсуждении документа, благодаря чему удалось устранить неясности в трактовке применения тарифов, вызывавшие ранее затруднения у предпринимателей.

Данные изменения призваны оптимизировать деятельность таможенной службы в современных реалиях.