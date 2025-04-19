«Талибан» нарастит поставки фруктов в Россию

Исключенный из реестра территорических организаций «Талибан» планирует нарастить поставки гранатов, изюма, кока-колы и афганских ковров в РФ, сообщает Mash .

Российско-афганский товарооборот в ближайшее время может составит более чем 3 млрд долларов.

Кроме того, «Талибан» намерен экспортировать еще шерсть и хлопок, также в планах расширять список товаров для поставки. С 2022 года талибы ввозят в Россию кандагарские гранаты, это произошло через 30 лет перерыва, а РФ экспортирует в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу.

Как отметил глава афганской диаспоры Петербурга Бахтияр Голь Мохаммад Наби, бизнес РФ сейчас готов к открытому и конструктивному диалогу с Афганистаном. Также талибы хотят всестороннего развития партнерства двух стран.

Ранее движение «Талибан» стало первым исключенным из российского списка террористических организаций.