Такого не было с пандемии: бизнес в ФРГ готовится сократить 37,7 тыс человек

В первой половине 2025 года немецкий бизнес рассказал о планах уволить 37,7 тыс. работников. Это оказалось наибольшим числом для первого полугодия, начиная со времен пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты, сделанные на основе информации Европейского мониторинга реструктуризаций.

Количество сотрудников, которых собираются уволить в ФРГ, растет уже третий год подряд. В первой половине 2022 года немецкий бизнес собирался сократить всего 9,6 тыс. человек. К 2025 году это количество увеличилось до 37,7 тыс.

В прошлый раз с аналогичной экономической ситуацией Германия столкнулась в 2020 году. Тогда фирмы собирались сократить 48,1 тыс. рабочих.

28 компаний из промышленного сектора хотят уволить 20,7 тыс. человек. Девять из них связаны с автомобильной отраслью, это в том числе Audi, Porsche. Две логистических фирмы собираются уволить 8,2 тыс. человек, 9 компаний из торговой отрасли — 4,5 тыс., один банк – 3,3 тыс. Еще будут сокращать людей в областях электроэнергетики, здравоохранения, строительства и СМИ — работы лишится примерно 1 тыс. человек.