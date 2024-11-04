Тайвань полностью прекратил экспорт станков в Россию

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Власти Тайваня объявили о "нулевых" поставках станков в Россию

Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал министерства экономики острова.

"Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля", — говорится в сообщении.

Ведомство продолжает контролировать вопрос экспорта стратегической высокотехнологичной продукции, указано в сообщении министерства.

Ранее власти страны ввели дополнительные санкции на поставку товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию.