Тайвань полностью прекратил экспорт станков в Россию
Власти Тайваня объявили о "нулевых" поставках станков в Россию
Тайвань полностью прекратил поставки станков в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал министерства экономики острова.
"Количество экспортируемых в Россию станков упало до нуля", — говорится в сообщении.
Ведомство продолжает контролировать вопрос экспорта стратегической высокотехнологичной продукции, указано в сообщении министерства.
Ранее власти страны ввели дополнительные санкции на поставку товаров высоких технологий в Россию и Белоруссию.