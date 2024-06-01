Табачная отрасль РФ перешла на цифровой акциз с 1 июня

С 1 июня в России табачная отрасль переходит на цифровой акциз. Эти изменения были внесены в Налоговый кодекс страны, сообщает «Российская газета» .

По новым правилам для маркировки табачной и никотиносодержащей продукции в РФ теперь используются учетно-контрольные специальные марки, которые являются средствами идентификации с уникальным QR-кодом на пачке.

Данные средства должны исключить возможность подделки продукции и ее повторного использования.

Еще при расчете налоговой базы по акцизам на указанную продукцию приоритет отдадут данным информационной системы мониторинга (ГИС МТ, система цифровой маркировки). Если размер налоговой базы, указанный налогоплательщиком, будет меньше объема проданного товара по данным ГИС МТ, то ее определят на основе данных системы маркировки.