Т-Банк купил комплекс «Турист» в Москве для создания университетского городка

Финансовая организация Т-Банк стала владельцем комплекса из пяти зданий бывшей гостиницы «Турист», расположенной на Сельскохозяйственной улице в северной части Москвы. По данным из Единого государственного реестра недвижимости, земельные участки общей площадью 2,4 гектара под корпусами теперь принадлежат компаниям ООО «Март», ООО «Апрель», ООО «Август», ООО «Весна» и ООО «Лето», пишет «Коммерсант» .

По информации Kartoteka.ru, летом 2025 года дочерняя компания Т-Банка ООО «Т-Девелопмент» приобрела юридические лица, ранее принадлежавшие Сергею Новикову. Бизнесмен, известный развитием франшизы супермаркетов Spar в Поволжье, в 2024 году выставил на продажу здания комплекса «Турист», рассчитывая получить 2,4 миллиарда рублей. По оценке управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, фактическая стоимость сделки могла составить около 3 миллиардов рублей.

Банк планирует переоборудовать помещения общей площадью 24,7 тысяч квадратных метров в кампус для Центрального университета, который находится под его контролем. На реконструкцию объекта потребуется дополнительно 3-3,5 миллиарда рублей.

На момент публикации заметки ни Т-Банк, ни Новиков никак не прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о состоявшейся сделке.