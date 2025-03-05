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Сыроварня в Подмосковье изготавливает свыше 35 тонн элитных сыров в год

Сыроварня ООО «Кантри Крафт», расположенная в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского округа, выпускает более 35 тонн элитных сыров в год. Предприятие специализируется на производстве мягких французских сыров по классическим европейским технологиям. В ассортименте — сыры бри и уникальные разновидности сыра белпер кнолле, включая сладкие варианты, которые больше никто в мире не производит, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для изготовления сыров используется молоко высшего сорта от местных сельскохозяйственных производителей. Продукция компании включена в национальную систему маркировки и прослеживания «Честный знак». Ежегодно сыроварня участвует в конкурсе «Лучшие сыры России», завоевывая золотые и серебряные награды.

«Кантри Крафт» производит три разновидности сыра бри и шесть уникальных видов сыра белпер кнолле: с душистым перцем, томатом, аджикой, черной смородиной, клубничным мохито и черникой. Продукция реализуется через дистрибьюторов и поступает в крупные торговые сети.

Супруги Копыловы, основатели сыроварни, начали свое дело около десяти лет назад как хобби. Сегодня их продукция известна по всей России. В планах компании — открытие нового цеха для расширения производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.