Свыше 800 млрд: экономист предсказал рост пеней за неуплату налогов

Экономист, депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что пени в налоговой сфере граждан и предпринимателей в России к концу года могут превысить 800 миллиардов рублей, сообщает Газета.ru .

«Рост пеней — прямое следствие высокой ключевой ставки и нового порядка расчета. С начала 2024 года в России действует новая система начисления пеней по налогам. Ставка удваивается после 30-го дня просрочки и возвращается к обычному уровню только после 90-го дня», — пояснил эксперт.

По его словам, ФНС уже зафиксировала на этом фоне около 183 млрд рублей пеней за квартал. В первую очередь это связано с высокой ключевой ставкой ЦБ, которая на пике уже достигала 21%. С учетом процентной банковской надбавки итоговая пеня может расти до 30% в год.

Одновременно штрафы за просрочку уплаты налогов могут оказаться даже дороже банковского кредита. Крупный бизнес в такой ситуации часто выбирает уплату пеней.