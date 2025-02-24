Свыше 66 тыс тонн майонеза выпустили за год подмосковные производители

В прошлом году региональные производители выпустили 66,5 тыс. тонн майонеза, включая постный. На долю подмосковных производителей приходится 8,3% от объема продукции, произведенной в Центральном Федеральном округе. Относительно 2023 года объемы производства майонеза всех видов выросли на 4,5%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В Подмосковье производством майонеза занимается ряд предприятий. Ведущими по данному направлению выступают: ООО ПК «Ильинское 95» в городском округе Щелково, где выпускают соус под торговыми марками «Родной край» и Gudberg, ООО «Ногинский Пищевой Комбинат» майонез брендов «Марианна», «Оскар» и Solio, ООО ПК «Тогрус» в Домодедово — майонез и майонезные соусы марки «Торгус».

Так, в линейке ООО «Ногинский Пищевой Комбинат» представлен майонез под брендом «Solio», который не содержит глютен и лактозу, подходит под вегетарианское или постное меню.

Великий пост в этом году продлится с 3 марта по 19 апреля. В это время христианские верующие отказываются от продуктов животного происхождения, а производители выпускают линейки постной продукции, включая майонез, позволяющий разнообразить меню, добавляя вкус привычным блюдам. Данный вид соусов готовится без использования яиц и молочных продуктов. В его основу входят подсолнечное или оливковое масло, горчица, лимонный сок, соль, сахар и специи. Такой майонез подходит не только для постящихся, но и для веганов, а также людей с аллергией на яйца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.