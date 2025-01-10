Свыше 6,5 тысяч локальных брендов стали участниками проекта «Сделано в Москве»
Фото - © Telegram-канал Сергея Собянина
В проекте «Сделано в Москве» принимают участие более 6,5 тыс. локальных брендов, для них есть собственная торговая сеть и предлагается участие в крупнейших мероприятиях, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Продвигать свою продукцию участники проекта могут в онлайн- и офлайн-формате. На платформе сделановмоскве.рф можно найти свыше 32 тыс. товаров. Кроме того, продукция под брендом «Сделано в Москве» реализуется на трех крупнейших отечественных маркетплейсах.
В 2024 году в рамках проекта открылась фирменная торговая сеть. В нее входят пять офлайн-магазинов.
Еще власти мегаполиса приглашают участников проекта на крупные мероприятия. В прошлом году они представляли товары на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», Международной выставке-форуме «Россия», Московской неделе моды и многих других.