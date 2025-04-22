Свыше 50 проектов техсуверенитета в пищевой промышленности реализуется в Подмосковье

«Сегодня в Подмосковье заявлено 52 проекта технологического суверенитета в пищевой промышленности. Реализация этих проектов позволит создать на предприятиях более 4,3 тыс. рабочих мест для жителей региона. Суммарный объем инвестиций составляет 46 млрд рублей», — рассказала замепредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в рамках инвестпроекта компания «Машины сладости» в м. о. Егорьевск строит новый корпус завода по производству кондитерских изделий — суфлейных конфет и конфет на основе нуги и мягкой карамели, а также мороженного и газированных напитков. Для реализации проекта предприятию от региона был предоставлен земельный участок в аренду на льготных условиях. Закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс компания планирует в течение пяти лет. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 5 млрд рублей.

В городском округе Подольск компания «БиФреш» построит производственный комплекс с собственным производством консервированных фруктов и овощей, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции. Инвестиции в проект составят 350 млн рублей.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.