Свыше 5 тыс сотрудников предприятий Подмосковья обучились в рамках нацпроекта

Более 5 тысяч сотрудников подмосковных предприятий прошли обучение в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом на пленарном заседании форума «Производительность труда и наставничество-2024», проходящем на базе мастерской управления «Сенеж», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Национальный проект «Производительность труда» включает в себя не только работу по настройке производственных процессов, но и обучение кадров, а также формирует на предприятиях систему наставничества. Обучение практикам бережливого производства проводят специалисты Федерального и Регионального центров компетенций, и на сегодняшний день такое обучение прошли уже более 5,2 тысяч сотрудников подмосковных промпредприятий. В ходе обучения в компании формируется команда внутренних наставников, что в дальнейшем позволяет масштабировать полученный опыт на всем производстве», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что в Подмосковье создана «Фабрика производственных процессов», которая позволяет на практике изучить процессы внедрения инструментов бережливого производства. Кроме того, Фабрика моделирует финансовую модель работы предприятия, что дает возможность участникам обучения оценить прямое влияние повышения производительности труда на рост финансовых результатов предприятия.

Организаторы форума «Производительность труда и наставничество» — Минэкономразвития России, правительство Московской области, министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и агентство инвестиционного развития Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.