Свыше 460 экспортеров Подмосковья получили господдержку в 2024 г

В первом квартале 2024 года услугами в рамках государственной поддержки воспользовались более 460 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие экспортную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компаниям-экспортерам из Подмосковья доступен широкий перечень мер государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, в первом квартале 2024 года услугами фонда поддержки ВЭД Московской области воспользовался 361 субъект МСП, также 117 предпринимателей получили поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ). Причем ряд компаний стали получателями поддержки и регионального фонда ВЭД, и РЭЦ. Таким образом, всего с начала года поддержку получил 461 экспортер Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред отметила, что наиболее востребованными услугами фонда поддержки ВЭД МО стало участие в международных выставках, которые проходят в России и за рубежом, а также участие в бизнес-миссиях.

Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подробнее об услугах Фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.