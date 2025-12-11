Свыше 400 млн рублей сэкономили резиденты ОЭЗ «Дубна» за счет таможенных льгот

По итогам первых трех кварталов 2025 года резиденты особой экономической зоны «Дубна» сэкономили более 400 млн рублей за счет таможенных преференций. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В январе–сентябре 2025 года таможенные льготы позволили резидентам ОЭЗ «Дубна» сэкономить 406 млн рублей. А общий объем «таможенной» экономии за все время работы площадки уже превышает 3,3 млрд рублей», — сообщила зампред Екатерина Зиновьева.

Режим свободной таможенной зоны является одной из преференций, доступных резидентам особой экономической зоны. В рамках этого режима на территории ОЭЗ организована работа зон таможенного контроля, оснащенных всем необходимым оборудованием. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию и вывозить с нее комплектующие, оборудование и сырье.

В начале декабря на площадке ОЭЗ «Дубна» была запущена в работу новая зона таможенного контроля, которая будет обслуживать порядка 15 высокотехнологичных компаний.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.