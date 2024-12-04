Свыше 4 млрд рублей сэкономил бизнес Подмосковья при поддержке региона

Экономический эффект взаимодействия штаба по защите бизнеса, созданного при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, с ресурсоснабжающими организациями региона оценивается в 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для эффективного решения вопросов предпринимателей, связанных с техприсоединением, на базе штаба по защите бизнеса при Мининвесте были созданы два отдельных направления: в мае 2023 года был создан Штаб по техприсоединению к электрическим сетям с ПАО «Россети МР», а в марте 2024 года — штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз». За этот период в штабы поступило 66 и 39 вопросов соответственно. Суммарный экономический эффект по решенным задачам уже превысил 4 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Зампред напомнила, что штаб по техприсоединению к электрическим сетям с ПАО «Россети МР» оказывает содействие бизнесу в решении таких вопросов, как сокращение сроков осуществления техприсоединения, снижение стоимости техприсоединения, восстановление и подача электричества. Штаб по техприсоединению к газовым сетям с АО «Мособлгаз» решает аналогичные задачи с газовой компанией.

Среди компаний, получивших поддержку, — ООО «ТрансПак Сервис» из Балашихи, осуществляющая деятельность в сфере складской логистики, интегрированных перевозок и экспедировании. При строительстве завода по производству промышленной и индивидуальной транспортной тары компания столкнулась с нарушением сроков подключения газоснабжения. Вопрос был вынесен на заседание штаба по технологическому присоединению с АО «Мособлгаз», по результатам которого была выявлена и устранена причина нарушения сроков техприсоединения — длительное предоставление подрядной организацией технической документации.

В результате на предприятие был подан газ в необходимом объеме. Решение вопроса позволит сэкономить заявителю около 10 млн рублей и обойтись без закупки и монтажа дополнительного оборудования для отопления производственного помещения и дополнительных затрат на электричество.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.