Свыше 38 млрд рублей привлечено в Подмосковье с января по май 2024 г

С начала 2024 года корпорация развития Московской области (КРМО) получила около 200 заявок от бизнеса на подбор земельных участков для строительства и готовых площадок для размещения предприятий на территории региона. Реализация проектов этих инвесторов может принести экономике Подмосковья порядка 95 млрд рублей, а также свыше 11 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Подмосковье сохраняется высокая инвестиционная активность. Те компании, которые в этом году уже подписали инвестсоглашения и приступили к реализации своих проектов в Московской области, планируют инвестировать более 38 млрд рублей. Это на 12 млрд больше, чем было привлечено КРМО за аналогичный период прошлого года. В процессе запуска новых производственных площадок для жителей региона будет создано более тысячи новых рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наиболее привлекательной сферой, по данным КРМО, продолжает оставаться пищевая промышленность. На нее приходится 22 заявки от инвесторов. На втором месте металлообработка — 18 предпринимателей планируют реализовывать свои проекты в этом направлении. Третье место разделили автомобильная промышленность и производство строительных материалов. На эти отрасли приходится по 17 заявок, поступивших в КРМО с начала года. Также инвестпривлекательными продолжают оставаться легкая промышленность (14 заявок), производство медицинских изделий (11 заявок) и химическая отрасль (11 заявок).

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.