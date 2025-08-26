Свыше 300 млрд рублей инвестиций привлекут в индустриальные парки Подмосковья

К 2030 году на территории шести государственных индустриальных парков Подмосковья планируется создание более 100 высокотехнологичных производств. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Управляющими компаниями шести создаваемых индустриальных парков — «Ключ», «Титан», «Импульс», «Сергиев Посад», «Есипово» и «Жуковский» — выступят АО «ОЭЗ «Дубна» и Корпорация развития Московской области. На сегодняшний день резидентами этих площадок стали уже 45 компаний.

«Создание государственных индустриальных парков сегодня является одним из ключевых направлений работы инвестблока правительства Московской области. На этих площадках будет создана инженерная и транспортная инфраструктура, необходимая для быстрого запуска высокотехнологичных производств. К 2030 году на территории шести государственных индустриальных парков планируется привлечение более 300 млрд рублей инвестиций и запуск более 100 высокотехнологичных производств», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также добавила, что до 2030 года на территориях этих индустриальных парков будет создано более 40 тысяч рабочих мест для жителей Московской области.

Государственные индустриальные парки будут работать по принципу «Все включено» с готовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.