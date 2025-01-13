Свыше 30 млрд рублей привлекут МСП за счет поручительств в первом квартале 2025 года

Корпорация МСП довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 млрд рублей по программе «зонтичных» поручительств для малого и среднего бизнеса. Используя этот государственный инструмент для развития бизнеса, предприниматели смогут получить в первом квартале 2025 года не менее 30 млрд рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Механизм «зонтичных» поручительств с 2025 года реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Зонтичные» поручительства позволяют бизнесу получать необходимое заемное финансирование при отсутствии и недостатке залогов. Этот продукт является одним из наиболее эффективных и востребованных инструментов развития МСП, и включен в обновленную стратегию развития корпорации МСП, — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. — Планируется, что за счет данного инструмента до 2030 года малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов».

С 2022 года «зонтичные» поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки корпорации МСП. Это изменение было реализовано по поручению президента Владимира Путина. В конце 2024 года был принят закон о продлении срока реализации механизма «зонтичных» поручительств, без которого каждый третий кредит предприниматели не смогли бы получить.

«Зонтичные» поручительства корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.