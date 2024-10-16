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Свыше 3 тыс новых рабочих мест создано в Химках в 2024 году

В городском округе Химки с начала года создали свыше 3,1 тыс. новых рабочих мест в крупных и средних организациях. В помощь для развития бизнеса на территории муниципалитета реализуется сразу несколько региональных и муниципальных проектов. В числе таких — проект «Выбирай свое» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проект направлен в первую очередь на консультационную поддержку компаний, которые применяют исключительно отечественное сырье для производства. Проводят встречи с бизнесом специалисты МКУ «Малый бизнес Химки», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

В Химках для предпринимателей доступны десятки различных направлений, по которым можно получить помощь для дальнейшего развития бизнеса.

В помощь бизнесу на территории городского округа также работает МКУ «Малый бизнес Химки», получить быстро все необходимые услуги можно в многофункциональном центре. Специалисты помогут ответить на все волнующие вопросы и предоставят подробную консультацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.