Свыше 3 тыс новых рабочих мест создадут в Подмосковье

Компания HD Development на территории городского округа Домодедово приступила к строительству новых корпусов в составе комплекса «Южный». Комплекс будет включать около 420 тысяч кв. метров складских и производственных площадей класса А+, рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На юге Московской области приступили к строительству двух новых корпусов в рамках проекта комплекса «Южный». Объем инвестиций компании HD Development в реализацию масштабного проекта оценивается в 25-30 млрд рублей. Для жителей Подмосковья на территории комплекса планируется создать более 3 тысяч рабочих мест.

Проект будет реализован на пересечении трассы М-4 Дон, Каширского шоссе и ЦКАД. Наличие сразу трех федеральных трасс позволит размещенным на территории комплекса компаниям осуществлять доставку продукции в любой район Москвы и области с минимальными затратами по времени, а прямой путь до МКАД по трассе М-4 Дон займет всего 18 минут.

«Наш проект активно развивается, и недавно мы приступили к строительству двух новых корпусов. Так, мы получили разрешение на строительство морозильного склада общей площадью более 24 тысяч кв. метров, который станет одним из самых технологичных на рынке. Этот корпус будет реализован с применением целого ряда инноваций, в том числе разработанных совместно с инженерами и технологами компании EVRAZ STEEL. Кроме того, наша команда начала строить на территории «Южного» сухой отапливаемый склад площадью 18 тысяч кв. метров», — рассказал генеральный директор HD Development Леонид Капров.

В новом морозильном корпусе будет применена балочная система каркаса кровли вместо классических ферм, за счет чего общая высота складского помещения была уменьшена на 1,5 метра, при сохранении той же эффективной высоты хранения. Данное решение позволяет значительно экономить на энергозатратах для охлаждения складского объема температурных камер, сокращая расходы на электроэнергию и эксплуатацию оборудования.

Отличительной особенностью объекта также является высокая обеспеченность доковыми воротами, которые предназначены для удобного доступа грузового транспорта к складам — один док на 650 кв. метров площади, что значительно выше стандартного коэффициента обеспеченности «доками». Это даст возможность арендаторам повысить скорость погрузки-разгрузки и увеличить эффективность использования площадей. Помимо этого, компания планирует построить два гостиничных корпуса, каждый из которых будет рассчитан на одновременное проживание 500 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.