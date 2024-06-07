Свыше 3 млрд рублей инвестирует ГК «Черноголовка» в предприятие Подмосковья

Подпись под документом поставили заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и генеральный директор компании «Черноголовка» Наталия Сахнина.

«В рамках реализации подписанного трехстороннего соглашения, Сбер и ГК «Черноголовка» смогут расширить взаимодействие по ряду направлений. В первую очередь, это инвестиционное и торговое финансирование, а также предоставление банковских инструментов контрагентам группы, которые может предоставить Сбер. Стоит отметить, что «домашним» регионом ГК «Черноголовка» является Московская область. В настоящее время завершается создание крупного производственного и логистического кластера. Инвестиции составят более 3 млрд рублей. Запуск нового предприятия позволит удвоить мощности флагманского напиточного завода группы. Уже со следующего года на предприятии смогут производить рекордное количество продукции — более 1 млрд штук напитков в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего в состав ГК «Черноголовка», которая является производителем продуктов питания, напитков, кондитерских изделий и детского питания, входят 15 заводов, три из них расположены в Московской области — один в Электростали и два в Черноголовке. На текущий момент полным ходом идет строительство четвертого завода, который будет расположен также в Черноголовке. Запуск в эксплуатацию нового предприятия намечен до конца 2024 года.

В течение длительного времени компания была известна на рынке как производитель традиционных лимонадов и бутилированной воды, сейчас «Черноголовка» является производителем снеков, кондитерских изделий и питания для детей.

«ГК «Черноголовка» на сегодняшний день является одним из лидеров российского рынка по импортозамещению. Компания впервые в своей истории уверенно вошла в топ 35 крупнейших FMCG брендов страны. Наш бизнес растет органически. При этом мы нацелены на приобретение активов, которые позволят занять прочные позиции в новых для нас сегментах. В связи с этим соглашение позволит расширить периметр нашего партнерства с крупнейшим банком страны — и это принципиально важно для нашего будущего», — сказала генеральный директор группы компаний «Черноголовка» Наталия Сахнина.

Соглашение, подписанное сегодня на полях ПМЭФ-24, стало итогом многолетнего сотрудничества банка и одного из крупнейших российских производителей. Сбер активно участвует в финансировании развития основных фондов предприятия, а также регулярно оказывает финансовую поддержку ГК «Черноголовка», которая, в свою очередь, активно участвует в импортозамещении ушедших с российского рынка товаров народного потребления.

«Данное соглашение переводит уже состоявшееся взаимовыгодное партнерство Сбера и ГК «Черноголовка» на принципиально новый уровень, так как одним из важнейших пунктов соглашения является готовность Сбера финансировать проекты группы в направлении инвестиционного кредитования, оказать содействие в разработке и внедрении решений в сфере информационной безопасности, цифровизации и автоматизации бизнеса. Уверен, соглашение, подписанное на ПМЭФ, станет важным этапом взаимовыгодного сотрудничества и благоприятно повлияет на развитие промышленного потенциала Подмосковья», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.