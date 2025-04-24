Свыше 270 тыс микрорастений картофеля произвели в Подмосковье за год

В прошлом году в Подмосковье было произведено 271,5 тыс. микрорастений картофеля, полученных методом in vitro, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе на базе 10 организаций действуют меристемные лаборатории, которые специализируются на данной технологии. Это ООО «Дока-Генные Технологии» в Дмитровском, ООО «АгроПродукт» в Подольске, ООО «ВАЛМИКС» в Талдоме, СПК «Агрофирма «Элитный картофель» в Раменском, ООО «Фермерское хозяйство «СеДеК» в Кашире, «Коломенский аграрный колледж имени Т. Н. Козлова», АО «Озеры» и ООО «СХП «Коломенские семена», ООО «Агроцентр «Коренево» в Люберцах, ООО «Агрофорвард» в Воскресенске.

По итогам прошлого года, АО «Озеры» из Коломны произвели 95 тысяч микрорастений картофеля «in vitro», ООО «Фермерское хозяйство «СеДеК» из Каширы — 10 тысяч микрорастний в пробирках. Данная технология позволяет выращивать семенной материал в контролируемых условиях без воздействия патогенов, что повышает урожайность клубней и предотвращает возможные потери во время хранения.

Создание семенного фонда отечественных сортов картофеля — одна из перспективных задач для сельскохозяйственной отрасли. Помимо выращивания из семян и мини-клубней, подмосковные селекционеры получают оздоровленный семенной материал путем микроклонального размножения «in vitro». Это технология выращивания микрорастений в стерильных пробирках, которая позволяет получить за короткий срок, в сравнении с традиционными методами селекции, генетически однородный посадочный материал. Он не подвержен заражению вирусами и прочими заболеваниями, а также имеет высокий коэффициент размножения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.