Свыше 2,5 тысяч организаций МСП Подмосковья получат финподдержку в 2025 году

Более 11 млрд рублей планируется направить на финансовую поддержку представителей малого и среднего предпринимательства Подмосковья по проекту регионального бюджета на 2025 год, сообщила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг.

Этой суммы хватит на поддержку свыше 2,5 тыс. организаций МСП Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.