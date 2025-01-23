Свыше 2,5 тыс консультаций предоставили фермерам Подмосковья в 2024 году

Получить консультацию по вопросам получения мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводители региона могут, обратившись в центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В прошлом году специалисты отработали более 2,5 тыс. обращений. Члены фермерских хозяйств могут получить квалифицированную помощь при подготовке пакета документов для получения субсидии, грантов. Кроме этого, сотрудники предоставляют консультации по земельным вопросам: получение участка в аренду, а также в безвозмездное пользование. При необходимости начинающим фермерам помогут определиться с направлением деятельности, подобрать земельный участок и расскажут, как оформить право собственности.

Обратиться к специалистам фермеры региона могут по телефону: 8 (498) 602-29-19 (по вопросам получения субсидий или грантов — в тоновом режиме введите добавочный 56560 или 56549, если вопрос касается земельных участков — добавочный 56558). График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.