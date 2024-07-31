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Свыше 18,5 тыс человек присоединились к «Академии инноваторов» после перезапуска

Программа поддержки начинающих предпринимателей «Академия инноваторов» была обновлена год назад, за это время к ней присоединились более 18,5 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Она приобрела международный характер. Так, участниками программы стали предприниматели из Нигерии, Узбекистана и Индии. Кроме того, программа стала непрерывной — в нее можно внедриться в любой момент.

За год было создано свыше 250 стартапов и более 3,7 тыс. инновационных проектов. Общий объем инвестиций и грантов составил выше 134 млн рублей.

Особым спросом пользовались такие направления, как электронная коммерция, высокотехнологичная медицина, био- и глубокие технологии, образование. Резиденты «Академии инноваторов» в совокупности получили более 260 млн рублей выручки.

Подать заявку на четвертый поток программы можно на странице проекта Агентства инноваций Москвы. Заявочная кампания продлится до 12 сентября.