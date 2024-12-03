Свыше 17 тыс тонн мяса крупного рогатого скота произвели в Подмосковье в 2024 году

По итогам 3 кварталов 2024 года, производство мяса крупного рогатого скота на убой в живом весе в Подмосковье выросло на 0,3% к аналогичному периоду прошлого года и составило более 17 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поголовье чистопородного скота мясного направления в регионе составляет свыше 4,2 тыс. голов. Наиболее распространенной является абердин-ангусская порода, которая характеризуется высокой мясной продуктивностью, поголовье насчитывает 2,4 тысячи голов. В городском округе Серпухов функционирует ООО «Экоферма «Заречье», которая является племенным репродуктором по разведению данной породы.

Менее распространена в Подмосковье герефордская порода, поголовье которой составляет порядка 1,7 тыс. голов. Разведением занимается ООО «Шульгино» Волоколамского округа, где содержится 649 голов, хозяйство имеет статус племенного репродуктора. Кроме того, в регионе разводят мясной скот симментальской мясной породы, калмыцкой, лимузинской и породы обрак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.