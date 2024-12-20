Свыше 1,7 млрд рублей доходов принесло лесное хозяйство Подмосковья в 2024 году

В 2024 году доходы, направляемые в федеральный бюджет, составили почти 1,5 млрд рублей, а консолидируемый бюджет Московской области — 233,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Помимо основных функций — защиты, охраны, воспроизводства, сохранения экологического баланса в лесах Московской области, а также повышения их потенциала, лесное хозяйство региона приносит существенный доход в федеральный, региональный и муниципальные бюджеты», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего поступлений в бюджеты приходится на арендную плату за использование лесов — 85% от общего объема.

Совместно с федеральными структурами проводится большая работа по взысканию задолженности по платежам, для арендаторов лесных земель доступны индивидуальные консультации.

На постоянной основе проводится работа по совершенствованию применяемой комитетом автоматизированной информационной системы администрирования платежей (АИС АП), с помощью которой проводится анализ различных платежей — за использование лесов, по штрафам, ущербам, требованиям об уплате неустоек, пеней и другим, а также в автоматизированном режиме проводится расчет арендной платы, загружаются сведения о начислениях по платежам в бюджетную систему Российской Федерации с одновременным отражением на сайте госуслуг в личных кабинетах плательщиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.